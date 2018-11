Ana Maria Braga celebra os 19 anos do Mais Você com fotos antigas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, 69, comemorou em suas redes sociais nesta quinta-feira (18) o aniversário de 19 anos do programa Mais Você. "Gratidão por essa linda família que criamos", afirmou ela em sua conta no Instagram, junto a fotos antigas.

"Por aqui passaram diversos convidados, foram muitas mesas de café da manhã de dar água na boca, receitas que facilitam o dia a dia, muitas risadas com o Louro José e toda essa equipe que contribui para que todos os dias vá ao ar o melhor de nós."

O programa marcou a chegada de Ana Maria Braga à Globo, em 18 de outubro de 1999, após ela comandar por anos o Note e Anote, da Record. No decorrer do tempo, o Mais Você mudou de horário, mas sempre se manteve matutino. Atualmente, ele também é reprisado no canal Viva.

Em agosto, a apresentadora afirmou que seu programa incentiva as pessoas a valorizarem seus trabalhos e que muitos telespectadores contam que mudaram de vida ao aprender uma nova receita ou tendência. "Histórias de pessoas que passaram a acreditar nelas e mudaram de vida é o que mais incentiva a produção do programa", disse.

A apresentação do programa sempre contou com a presença do boneco Louro José, atualmente pivô de uma disputa judicial movido pela apresentadora, que cobra direito autoral e indenização por danos morais de Antonio Marcos Costa de Lima e Renato Aparecido dos Santos, contratados para confeccionar o papagaio, ainda no Note e Anote.