Ana Maria Braga comete gafe e parabeniza ator morto há cinco meses

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga fez confusão no encerramento do "Mais Você" desta segunda-feira (23). Ao parabenizar os aniversariantes do dia, ela acabou mandando recado para o ator Oswaldo Loureiro, morto há cinco meses.

"Quero mandar [feliz] aniversário para Erica, minha prima, Flavio Venturini, Sheila Mello e Oswaldo Loureiro", disse.

Como se mencionar o nome do ator não fosse o suficiente, Louro José endossou a gafe: "Parabéns, Oswaldo!". Os dois se despediram sem que percebessem a confusão.

De fato, o ator e diretor Oswaldo Loureiro nasceu no dia 23 de julho. Ele morreu no dia 3 de fevereiro, em São Paulo, aos 85 anos.

Loureiro trabalhou em mais de 140 peças, dirigiu programas de TV e atuou em mais de 30 novelas, com destaque para "O Direito de Nascer" (1968), "Véu de Noiva" (1969), "Roque Santeiro" (1985), "Que Rei Sou Eu?" (1989) e "Pecado Capital" (1998).

Esta não é a primeira vez que a apresentadora parabeniza alguém que morreu. Em outro ato falho, Ana Maria parabenizou o estilista Ocimar Versolato, que havia morrido três meses antes.