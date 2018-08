Ana Paula Padrão revela sexo dos gêmeos de Erick Jacquin

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Paula Padrão, 52, anunciou em um vídeo publicado nas redes sociais, os sexos dos filhos gêmeos que Erick Jacquin, 53, e Rosângela Menezes, 40, esperam. Eles são uma menina, que ganhará o nome Elize, e um menino, cujo o nome ainda não foi definido.

No vídeo publicado no Instagram da apresentadora, Padrão recebe, no palco do MasterChef (Band), um envelope com o ultrassom de Menezes e anuncia o resultado ao casal e aos chefs Paola Carosella, 47, e Henrique Fogaça, 44, jurados do programa ao lado de Jacquin.

"Momento de emoção, suspense", diz ela antes de abrir o envelope e anunciar uma menina. "E um pinto do lado", brinca Jacquin ao anunciar o menino.

O chef, que já é pai de um rapaz de 21 anos, fruto de um relacionamento anterior, já havia revelado o desejo de ter ao menos uma menina. Na ocasião, ele disse que o casal já havia feito um ultrassom, mas não tinha sido possível ver o sexo dos bebês.

O casal aguardava o resultado, inclusive, para começar a decorar o quarto das crianças. "Assim que o médico revelar se é menino ou menina, Jacquin vai começar a organizar o quarto. Porque ele mesmo quer fazer a decoração", contou Rosângela, que trabalha em casa ajudando o marido.

O jurado do MasterChef disse que recebeu uma proposta para fazer um reality show com os gêmeos. "Já fui procurado, mas vamos ver isso ainda", afirma. O casamento de Jacquin com Rosângela já foi tema de um reality, Mundo de Jacquin, exibido pela Fox Life em 2015. Os dois estão juntos há 13 anos.

O anúncio da gravidez também foi no palco do MasterChef, na final da quinta temporada. "Não contei para ninguém porque isso é muito especial para mim, mas eu vou ser pai, pai de dois bebês", disse o chef. "Vamos ser titios", respondeu Ana Paula Padrão, emocionada.