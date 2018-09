Ana Paula Renault e Evandro Santo discutem em 'A Fazenda'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Ana Paula Renault e o humorista Evandro Santo protagonizaram a primeira briga da décima temporada do reality A Fazenda. A Record cortou a transmissão no Play Plus e deve televisionar a discussão de ambos na edição desta quinta-feira (20) do programa. O que se pôde ver no vídeo divulgado pela Record é que Ana Paula tentou argumentar com Evandro e disse: "Não é bem assim".

Só que Evandro foi ríspido e respondeu: "Querida, eu falo o que eu quiser. Eu não cuido do seu jogo e você não cuida do meu". Ana Paula prontamente rebateu: "Exatamente, é por isso que você vai se f*".

Após o desentendimento, Evandro foi se desculpar com Ana Paula e os participantes fizeram as pazes. "Eu sou completamente Joselita Sem Noção. Levei um livro para o confinamento chamado 'Comunicação Não Violenta'", contou ela. "O meu problema é que eu tenho um senso de justiça, do que eu acredito e defendo, que é muito forte e [aquilo que estava acontecendo] estava martelando e me magoando, mesmo não sendo diretamente a mim, achei muito pesado", disse Ana.

"Quando for assim, me chama num canto que provavelmente eu vou te ouvir", respondeu Evandro. "Ah, mas aí não sou eu", rebateu Ana Paula. "Se eu te chamasse no canto, eu ia estar te podando, e você tem todo o direito do mundo de ser do jeito que você é... e o meu direito foi explodir", afirmou a jornalista.

Os dois continuaram conversando, e Evandro disse: "Eu não sabia que eu ia explodir, mas fiquei feliz que eu explodo, mas não guardo mágoa". E Ana Paula respondeu: "Mágoa, eu não guardo, mas opinião, né...". Por fim, os dois se abraçaram, e Evandro se desculpou. "So sorry ["Me desculpe", em inglês]", disse.