Ana Rapha Nunes participa hoje do projeto ‘Aventuras Literárias’ na Biblioteca

A Biblioteca Pública do Paraná realizahoje mais uma edição do projeto Aventuras Literárias, com participação da escritora Ana Rapha Nunes, que conversa com o público infantojuvenil sobre o livro A noite chegou e o sono não vem.

Carioca radicada em Curitiba (PR), Ana Rapha é escritora e professora de Língua Portuguesa. Autora dos livros A lua que eu te dei, Mariana, Lucas, o garoto gamer e do recente

Serviço

Aventuras Literárias, com Ana Rapha Nunes

Quando: Hoje, às 14h30

Onde: R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba/PR

Quanto: Entrada franca

Mais informações: (41) 3221-4980