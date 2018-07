Ana Vilela faz pocket show na Mercadoteca

Da redação

Fenômeno da música nacional atual graças ao sucesso ‘Trem-Bala’, a cantora Ana Vilela faz pocket show hoje, a partir das 20h15, na Mercadoteca. Ela também aproveita para lançar, com sessão de autógrafos, seu primeiro livro, que leva o mesmo nome da música que a fez emplacar em todo o país. A entrada é franca.

O evento inicia com shows de Nei Maciel (20h15) e Projeto Chumbo (20h45). Ana se apresentará no formato voz e violão das 21h30 às 22h. O lançamento do livro será no espaço itinerante Bikebook, da Mercadoteca.

Natural de Londrina, a cantora e compositora Ana Vilela já cantava e tocava violão desde criança. Gravando suas canções próprias e postando no YouTube, acabou chamando atenção de personalidades como Gisele Bündchen e Padre Fábio de Melo com a música “Trem Bala”. Em 2017, assinou com o selo Som Livre Apresenta, lançando um EP e clipe oficial. Chegou a fazer dueto com Luan Santana, cantando o hit, e conquistou fãs por todo o país.



SERVIÇO

Ana Vilela em pocket show

Onde: Mercadoteca (Rua Paulo Gorski, 1309 - Mossunguê, Curitiba)

Quando: Hoje (11), a partir das 20h15

Quanto: entrada gratuita, sujeita a lotação