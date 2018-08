Anac autoriza companhia aérea de baixo custo norueguesa a operar no Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou o funcionamento da Norwegian Air no Brasil, segundo decisão publicada nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial da União.

No fim de julho, a terceira maior companhia aérea europeia de baixo custo informou que havia solicitado, por meio de sua subsidiária do Reino Unido, direitos de tráfego no Brasil para possíveis voos de Londres.

Naquele momento, a empresa afirmou que buscava oportunidades para iniciar as operações em 2019.

A autorização entra em vigor nesta quarta-feira (8) e está condicionada ao cumprimento pela empresa das exigências previstas em lei.