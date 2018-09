Anastasia continua líder em MG, diz Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Antonio Anastasia (PSDB) permanece líder isolado na disputa pelo governo de Minas Gerais, de acordo com pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (12). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O tucano, que governou Minas entre 2010 e 2014, atinge 31% das intenções de voto, contra 22% do segundo colocado, Fernando Pimentel (PT), que tenta a reeleição.

Entre os demais candidatos, Romeu Zema (Novo) tem 7%, João Batista Mares Guia (Rede) atinge 2% e outros cinco postulantes alcançam 1% - Dirlene Marques (PSOL), Adalclever Lopes (MDB), Alexandre Flach Domingues (PCO), Claudiney Dulim (Avante) e Jordano Metalúrgico (PSTU).

Brancos e nulos somam 19%, enquanto 13% não sabem ou preferem não responder.

Anastasia mantém a liderança na modalidade espontânea da pesquisa -quando o entrevistador pergunta ao eleitor em quem ele pretende votar, sem apresentar a relação de candidatos. Nesse quesito o tucano atinge 15%, contra 8% de Pimentel e 4% de Zema.

Já Pimentel é o candidato que apresenta maior rejeição (36%), seguido por Anastasia (22%), Zema (11%) e Mares Guia (9%). Um total de 8% dos eleitores dizem não votar em nenhum dos candidatos.

Em um eventual segundo turno, Anastasia superaria Pimentel por 41% a 29%, com 19% de votos brancos e nulos e 11% que não sabem ou preferem não responder.

SENADO

Em relação ao Senado, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) lidera com 28% das intenções de voto. Em segundo aparece Jornalista Carlos Viana (PHS), com 12%.

Dinis Pinheiro (SD) e Rodrigo Pacheco (DEM) somam 7% cada. Coronel Lacerda (PPL), Fabio Cherem (PDT) e Rodrigo Paiva (Novo) têm 5% cada. Miguel Correa (PT), Bispo Damasceno (PPL), Professor Túlio Lopes e (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU) alcançam 4% cada. Em seguida aparecem Ana Paula Alves (PCO), com 3%, Duda Salabert (PSOL) e Kaká Menezes (Rede), com 2%, e Edson André dos Reis (Avante), com 1%.

No entanto, 56% dos entrevistados dizem que ainda não sabem em quem vão votar. Cada eleitor votará em dois candidatos ao Senado.

O Ibope ouviu 1.512 eleitores em 91 municípios mineiros nos dias 9, 10 e 11 de setembro. A pesquisa, contratada pela TV Globo, foi registrada no TRE com o código MG-00240/2018 e no TSE como BR-00013/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.