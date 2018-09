Anastasia lidera em MG com 33% e Pimentel tem 24%, mostra Datafolha

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Pesquisa Datafolha desta sexta-feira (28) mostra estabilidade no cenário eleitoral para o governo de Minas Gerais, com Antonio Anastasia (PSDB) mantendo-se na liderança com os mesmos 33% de intenções de voto do levantamento anterior, do dia 20.

Em segundo lugar isolado, o governador Fernando Pimentel (PT) oscilou um ponto para cima, marcando 24%.

Em terceiro lugar está Romeu Zema (Novo), que foi de 7% para 9%. Adalclever Lopes (MDB) saiu de 3% para 4%. Já João Batista Mares Guia (Rede) oscilou para baixo, de 3% para 1%.

Dirlene Marques (PSOL) e Jordano Metalúrgico (PSTU) têm 1% cada. Claudiney Dulim (Avante) e Alexandre Flach (PCO) não pontuaram.

Brancos e nulos eram 25%, agora são 20%. E 9% ainda não escolheram candidato.

A rejeição a Pimentel passou de 38% para 41%, enquanto Anastasia foi de 26% para 28%. Zema é rejeitado por 21% dos eleitores consultados.

Num eventual segundo turno, Anastasia ampliou a diferença em relação à pesquisa anterior, de 10 para 15 pontos percentuais. Votariam no tucano 46% e, no petista, 31%. Brancos e nulos somam 19%. Outros 4% não sabem.

Entre os eleitores de Anastasia, 31% acertaram seu número. Entre os de Pimentel, foram 28% de menções corretas.

A sondagem contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo ouviu 1.387 eleitores em 67 municípios entre os dias 26, 27 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número MG-04347/2018.