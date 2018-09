Anastasia mantém liderança em Minas, indica Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira (27) mostra que o candidato do PSDB ao governo de Minas, Antonio Anastasia, oscilou dois pontos para cima, alcançando 35% das intenções de voto.

O atual governador, Fernando Pimentel (PT), oscilou um ponto para baixo e tem 21%.

Em pesquisa divulgada em 17 de setembro, Anastasia tinha 33% contra 22% de Pimentel.

Em terceiro lugar está Romeu Zema (Novo), com 8%. Adalclever Lopes (MDB) tem 3% e João Batista dos Mares Guia (Rede) tem 2%.

Dirlene Marques (PSOL), Claudiney Dulim (Avente) e Jordano Metalúrgico (PSTU) têm 1% cada. Os brancos e nulos somam 17%. Outros 10% disseram não saber em quem votar.

Em um eventual segundo turno, Anastasia venceria Pimentel por 43% a 26%.

Na disputa para o Senado, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) oscilou dois pontos para baixo, mas ainda lidera com 26%. No segundo escalão, estão Dinis Pinheiro (SD) e Carlos Viana (PHS) com 15%. Rodrigo Pacheco (DEM) tem 14%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Globo e tem margem de erro de três pontos percentuais. O Ibope ouviu 2.002 pessoas de 114 municípios do estado entre 24 e 26 de setembro. O nível de confiança utilizado é de 95%.

O registro da pesquisa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-07651/2018, já no TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais) é MG-05657/2018.