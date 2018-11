Anastasia tem 40% dos votos válidos, Pimentel 29% e Zema 24%, em MG, diz Datafolha

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O candidato do Partido Novo ao governo de Minas, Romeu Zema, disparou nas últimas pesquisas Datafolha, tendo alcançado 24% dos votos válidos no levantamento do instituto deste sábado (6), véspera do primeiro turno da eleição.

Na pesquisa anterior, divulgada na quinta (4), Zema havia alcançado 20% dos votos válidos.

O empresário, que é dono de uma rede de uma rede de 430 lojas de eletrodomésticos e móveis em 170 cidades, faz sua estreia na política. Ele declarou um patrimônio de R$ 70 milhões à Justiça Eleitoral.

A subida de Zema nas pesquisas ocorreu após o debate da Rede Globo, na terça (2). Até então, ele não havia sido convidado para debates de TV. Zema defendeu redução de gastos e de impostos e, ao final, pediu votos em Jair Bolsonaro (PSL), tendo sido repreendido pelo Partido Novo.

O governador Fernando Pimentel (PT), que tenta a reeleição, tem 29% dos votos válidos (tinha 27%). De acordo com o instituto não é possível afirmar qual dos dos irá disputar o segundo turno com Antonio Anastasia (PSDB).

Anastasia, que liderou desde o início a corrida eleitoral, tem 40% dos votos válidos (antes tinha 41%). Na contabilidade dos votos válidos, são excluídos votos em branco ou nulos e os indecisos. É assim que a Justiça Eleitoral divulga o resultado da eleição.

Adalclever Lopes (MDB) tem 3% (tinha 6%). João Batista Mares Guia (Rede) tem 2% (tinha 3%). Dirlene Marques (PSOL) e Alexandre Flach (PCO) têm 1%, mantendo o índice. Os demais não alcançaram 1%.

Considerando todos os votos, Anastasia tem 32% das intenções de voto ---mesmo índice da pesquisa anterior. Pimentel marcou 23% (tinha 21%). E Zema, depois de subir seis pontos na pesquisa anterior, alcançando 15%, agora chega a 19%.

Lopes tem 3% (tinha 5%). Mares Guia e Dirlene têm 1%. Os demais não chegaram a 1%. O índice de indecisos permanece em 9%. Brancos e nulos variaram de 13% para 12%.

O Datafolha também mediu a rejeição aos candidatos. A de Pimentel passou de 44% para 45%. Anastasia tinha 29% de rejeição e agora tem 31%.

Dirlene tem 18% de rejeição, enquanto Mares Guia tem 17%. Zema alcança 16% de rejeição.

Numa simulação de segundo turno entre Pimentel e Anastasia, o tucano venceria o petista por 49% a 31%. Votariam em branco ou nulo 16% e não sabem 4%.

A pesquisa foi feita nos dia 5 e 6 de outubro com 2.926 eleitores em 70 cidades de Minas Gerais. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, para o total da amostra.

O levantamento foi encomendado pela Folha e pela TV Globo e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número MG-08940/2018.