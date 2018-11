Anastasia tem 41% dos votos válidos e lidera isolado em MG; Pimentel tem 27%, segundo Datafolha

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A três dias do primeiro turno, Antonio Anastasia (PSDB) lidera isolado a disputa pelo governo de Minas Gerais, com 41% dos votos válidos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (4).

A contabilidade de votos válidos exclui brancos, nulos e indecisos. A Justiça Eleitoral considera somente os votos válidos na apuração das eleições. É desta forma que o resultado oficial é divulgado.

Em segundo lugar está Fernando Pimentel (PT), com 27% dos votos válidos. Romeu Zema (Novo) tem 20%. Adalclever Lopes (MDB) tem 6% e João Batista Mares Guia (Rede) tem 3% dos votos válidos. Os demais têm 1% ou menos.

Levando-se em consideração todos os votos, Anastasia segue na liderança isolada na corrida pelo comando do Palácio da Liberdade.

Segundo o Datafolha, o tucano oscilou de 33%, na semana passada, para 32% das intenções de voto.

A diferença entre Pimentel e Zema caiu de 15 para 16 pontos. O índice de intenção de voto no petista recuou de 24% para 21%, enquanto o índice de Zema cresceu de 9% para 15%.

Adalclever Lopes tinha 4% e agora tem 5%. Mares Guia tinha 1% e agora tem 2%. Dirlene Marques (PSOL), Alexandre Flach (PCO) e Claudiney Dulim (Avante) têm 1% cada. Jordano Metalúrgico (PSTU) não alcançou 1%.Uma parcela de 22% não tem candidato (eram 26%), desses, 13% pretendem votar em branco ou nulo (eram 17%) e 9% estão indecisos (mesmo índice anterior).

Pimentel tem o maior índice de rejeição: oscilou de 41% para 44%. Em seguida aparecem Anastasia, com 29% (eram 28%) , Marques, com 15% (eram 18%), Zema, com 14% (eram 21%) e Mares Guia, com 14% (eram 20%), e com 13%, cada um, Flach, Dulim, Jordano Metalúrgico e Lopes. Uma parcela de 7% rejeita todos os candidatos (eram 9%), 4% não rejeitam nenhum (mesmo índice anterior) e 10% não opinaram (mesmo índice anterior).

O instituto constatou que Anastasia ampliou sua vantagem em relação a Pimentel em um eventual segundo turno.

Anastasia venceria Pimentel por 48% a 30% (antes, era 46% a 31%), brancos ou nulos somam 18% (eram 19%) e 4% não opinaram (mesmo índice anterior).

A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número MG-02076/2018. O Datafolha realizou, nos dias 03 e 04 de outubro de 2018, 1.585 entrevistas presenciais com eleitores em 72 municípios de Minas Gerais. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, para o total da amostra.

O nível de confiança de 95%. Ou seja, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%.