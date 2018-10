Anderson Tomazini fica fora do Dança dos Famosos após distensão no tornozelo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anderson Tomazini surpreendeu o público neste domingo (30) ao anunciar que não participaria da Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão. Em um vídeo exibido ao vivo no programa o ator justifica sua ausência.

"Não vou poder participar essa semana porque eu tive uma distensão no tornozelo e a nossa equipe médica achou melhor que eu descansasse, não participasse dessa vez", disse ele, que se lesionou durante os ensaios da coreografia de Rock.

"Eu fico muito triste porque tanto eu quanto a Juliana [Juliana Acácio, sua professora] preparamos uma coreografia muito legal para vocês. O Rock é um ritmo muito alegre, eu estava muito feliz e muito à vontade", completou ele, dizendo que fica mais tranquilo por saber que seus amigos se apresentaram e honraram sua ausência.

Além do Ator, estão na competição Danton Mello, Fiuk, Leo Jaime, Nando Rodrigues e Sérgio Malheiros, que precisou trocar de parceira sem um motivo específico. Leo Jaime foi quem assumiu o placar da noite, elogiado pelos jurados.

Tomazini explicou, no entanto, que deve voltar à competição nas próximas semanas. "Vou cuidar bastante do meu pé e me focar porque estarei de volta na repescagem. Conto com a torcida de vocês!", terminou ele.