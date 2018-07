André faz gol após 700 minutos e esfria mudança no Grêmio

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - André tem motivos para celebrar mais a vitória do Grêmio em cima do Atlético-MG. A partida que marcou a retomada do Brasileiro na Arena também serviu para que o centroavante terminasse com jejum de 10 jogos sem marcar gols. Depois de exatos 700 minutos, ele fez. O cabeceio que venceu Victor e definiu o triunfo esfria qualquer chance de mudança no time.

Principal reforço do Grêmio em 2018, André viu crescer a sombra de Jael antes da Copa do Mundo. A sequência de jogos sem balançar as redes incomodou.

"Se eu falar que não incomoda vou estar mentindo. É minha função fazer gol. Eu sou atacante e sei como é. Mas é preciso paciência, mesmo que se fique agoniado. Mas esse gol dá uma tranquilidade e gás a mais", disse o camisa 90 na saída de campo.

Antes de marcar diante do Atlético-MG, André já tinha feito uma boa partida contra o Corinthians. O atacante foi um dos destaques no primeiro tempo do amistoso disputado em São Paulo no dia 8 de julho. No retorno do Campeonato Brasileiro, ele foi bem de novo.

Participativo no primeiro tempo, decisivo na etapa final. Com liberdade para se movimentar, combinou bem em mais de uma oportunidade com Luan, Everton, Ramiro e até Maicon. Abriu espaço, fez pivô e também apareceu dentro da pequena área para finalizar.

"Nessas horas, quando o jogador que tem qualidade não está rendendo, tem que se passar confiança. Fizemos treinamentos especiais com ele e ali já houve melhora. Ele é goleador, tem grandes qualidades e não desaprendeu. O que faltava era o gol até para tirar o peso. Eu banquei ele por saber das qualidades e por saber que mais cedo ou mais tarde ele ia marcar. Ele fez, foi bom para nós e bom para ele", comentou Renato Gaúcho.

André abre o segundo semestre com crédito. Assim, Jael deve permanecer no banco. E também estão descartadas trocas mais elaboradas como avanço de Luan para ingresso de Douglas no meio-campo. Ou até o uso de Marinho em funções diferentes do flanco direito.

O Grêmio volta a campo no domingo, contra o Vasco, às 16h (Brasília). A partida em São Januário será a décima sexta de André pelo clube gaúcho. Agora, ele já tem três gols e uma dose maior de confiança para explorar.