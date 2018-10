André passará por cirurgia e deve desfalcar o Grêmio na semi da Libertadores

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O centroavante André passará por uma cirurgia para retirada do apêndice (apendicite) e desfalcará o Grêmio por aproximadamente 15 dias. Com isso, ele deve desfalcar o time gaúcho na partida contra o o River Plate na semifinal da Taça Libertadores da América.

O Tricolor já sofre com uma série de baixas. Além de André, Marcelo Grohe, Everton, Cortez, Marinho, Léo Moura e Luan estão com presenças ameaçadas ao menos no jogo de ida, na próxima terça-feira (23).

Cumprindo-se o prazo mínimo de 15 dias, o jogador perde as partidas contra: América-MG (Brasileiro), River (ida da semifinal da Libertadores), Sport (Brasileiro) e River (volta da semifinal da Libertadores), retornando apenas contra o Atlético-MG.

Com 28 anos de idade, André disputou 29 partidas e marcou seis gols na temporada.

Nesta quarta (17), o Grêmio teve mais um problema em seu elenco. Marinho deixou o treinamento após uma entorse no tornozelo direito.