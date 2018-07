Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - André Santos está próximo de voltar ao Figueirense. Após mais de uma década longe do clube que o revelou em 2002, o meia chegou a um acordo com o clube catarinense neste sábado (21), após uma reunião entre seus representantes, dirigentes e comissão técnica.

A informação foi dada pela rádio CBN e confirmada pelo UOL Esporte. Por enquanto, o acordo é apenas "apalavrado". Nenhum contrato foi assinado. As partes voltarão a se reunir na segunda-feira para definir o tempo do vínculo, data de início dos treinamentos e outros detalhes.

O meia estava livre no mercado desde que deixou o Boluspor, da Turquia, e foi oferecido por seus agentes ao Figueirense, já que mora em Florianópolis. O técnico Milton Cruz foi consultado pelos auxiliares e acabou aceitando a vinda do atleta de seus auxiliares e acabou convencido da ideia devido à história que André Santos construiu na equipe. Ele sempre deixou claro seu desejo de encerrar a carreira pelo clube onde começou a carreira.

Revelado pelas categorias de base do Figueira em 2002, o atleta ficou no clube até 2007, quando o time foi vice-campeão da Copa do Brasil. Na última década, André Santos teve passagens por Flamengo, Atlético-MG, Corinthians, Fenerbahçe (Turquia), Arsenal (Inglaterra), Grêmio, FC Goa (Índia), Botafogo-SP e FC Will (Suíça), além de defender a Seleção Brasileira. O último clube antes do retorno ao Brasil foi o turco Boluspor, onde ficou de 2009 até a metade deste ano.

André Santos vai reforçar o time na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense ocupa a sétima posição, com 25 pontos.