Andréa Neves, irmã de Aécio, vota em Belo Horizonte

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Andréa Neves, irmã do senador Aécio Neves (PSDB-MG), votou logo no início da manhã deste domingo (7) em uma escola no centro de Belo Horizonte.

Ela, que vota em uma seção bem em frente à do irmão, veio acompanhada do marido e não quis falar com os jornalistas.

Na fila, apenas falou discretamente ao celular.

Ela chegou a ficar presa preventivamente em maio de 2017 na Operação Patmos, realizada a partir das delações da JBS. Depois, em junho do mesmo ano, foi para prisão domicilar com tornozeleira eletrônica.

No final do ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello liberou Andrea da prisão domiciliar e do uso de tornozeleira.

Andrea foi denunciada por corrupção passiva com base na delação do empresário Joesley Batista, da JBS.

Ele afirmou que a irmã de Aécio pediu R$ 2 milhões e gravou conversa em que o tucano faz o mesmo pedido.

A PF filmou a entrega de malas de dinheiro a Frederico Pacheco, primo de Aécio. A verba foi repassada ainda a Mendherson Souza Lima, então assessor do senador Zezé Perrella (PMDB-MG).

A defesa dos acusados nega que o pagamento seja referente a propina e que o pedido era para pagar advogados de Aécio na Lava Jato.