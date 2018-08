Aneel aprova reajuste de 24,42% nas contas de luz da Elektro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta quarta-feira (21) reajuste médio de 24,42% nas tarifas da Elektro Eletricidade. O reajuste entra em vigor no dia 27.

Para os consumidores residenciais, o reajuste médio autorizado pela Aneel foi de 23,20%. Já para os consumidores industriais, foi de 26,75%. A Elektro atende 2,6 milhões de unidades em 223 cidades do interior e litoral de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul.

Segundo a Aneel, o que mais pesou no reajuste foram os custos associados à prestação de serviços, principalmente relacionados à aquisição da energia e o risco hidrológico, que colaboraram com 13,86 pontos percentuais do reajuste médio aprovado. A alta do dólar também impactou no reajuste. No ano passado, o aumento tarifário da companhia havia sido de 10,57%.

Além do aumento na Elektro, foi aprovado reajuste de outras quatro concessionárias. Na Cemar (Companhia Elétrica do Maranhão) a alta média será de 16,94% a partir do dia 28. A conta da Energisa Paraíba vai subir 15,73%. Em Santa Catarina foram aprovados reajustes para a Coperaliança (12,47%) e João Cesa (8,33%), que começam a valer no dia 29.

AUMENTO

Os processos de revisão e reajustes tarifários estão sendo impactados pela alteração no orçamento da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), proposta pela Aneel este mês, que prevê aumento de R$ 1,4 bilhão em valores pagos pelas distribuidoras de energia. O custo é repassado aos consumidores por meio da conta de luz.

No caso das distribuidoras que já tiveram aumentos aprovados neste ano, o novo custo será repassado para as tarifas em 2019.