Anel de casamento do príncipe Harry quebra protocolos reais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é só Meghan Markle, 36, que quebrou protocolos reais em seu casamento com príncipe Harry: ele também desafiou as tradições da família real britânica ao escolher sua aliança.

Como aponta a revista americana Hello!, o anel usado por Harry tem um modelo moderno, com as arestas acestavadas e é feito de platina, diferente do tradicional ouro galês, usado por sua família -que era também o esperado para a joia de Harry.

Na realidade, muitos homens da família real optam por não utilizar aliança, o que tornou a escolha de Harry uma surpresa para muitos especialistas. Embora seu irmão, príncipe William e seu avó, príncipe Philip, nunca tenha usado um anel de compromisso, seu pai, Charles, sempre usou sua aliança -tanto do casamento com Lady Di, quanto de sua relação Camilla.

Charles, no entanto, usa um anel de ouro dourado, cujo metal foi dado pela rainha Elizabeth 2ª de sua coleção pessoal de ouro galês da Mina de Ouro St. David, em Dolgellau, no País de Gales. Além destas diferenças, Charles também usa a aliança no dedo mínimo enquanto Harry optou por utilizar no dedo anelar.