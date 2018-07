Anel de noivado que Bieber deu para Hailey Baldwin vale R$ 2 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Bieber, 24, e Hailey Baldwin, 21, ficaram noivos no último sábado, 7 de julho, durante uma viagem para as Bahamas -e o luxo não parou por aí. O anel de noivado escolhido pelo cantor teria custado US$ 500 mil (cerca de R$ 1,95 milhão), de acordo com site americano TMZ.

O anel escolhido é da grife Solow & Co. e possui um diamante oval que, segundo o Jack Solow, dono da joalheria, possui entre seis e dez quilates. A peça foi entregue ao cantor em um hotel em Nova York, antes do casal embarcar para as Bahamas.

Solow informou em seu Twitter que US$ 5.000 (R$ 19,3 mil) foram doados para a instituição de caridade escolhida que leva o nome da avó de Hailey, a Fundação pelo Câncer de Mama Carol M. Baldwin.

A informação do noivado foi confirmada pelo próprio cantor em sua conta no Instagram. "Ouça, Hailey, eu estou tão apaixonado por tudo em você! Estou comprometido em passar a minha vida conhecendo cada parte sua e te amando pacientemente e gentilmente", escreveu ele na legenda da imagem em que aparece abraçado com a modelo.

Bieber e Baldwin começaram a se relacionar em 2014, quando surgiram os primeiros boatos sobre um romance. Mas foi apenas em 2016 que os dois compartilharam, nas redes sociais, uma foto em que aparecem se beijando.

Neste meio tempo, Bieber foi visto também com Selena Gomez, com quem manteve um relacionamento de 2010 até 2015 --entre muitas idas e vindas.

Hailey Baldwin, modelo que já interpretou pequenos papeis, é filha do ator Stephen Baldwin, que fez "Os Suspeitos" com a designer brasileira Kennya Deodato. Ela fala português, torce para o Brasil e tem duas tatuagens em homenagem ao país.