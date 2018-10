Angélica leva mais de uma hora na fila para votar no Rio; outros famosos também votam

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RIO (FOLHAPRESS) - A apresentadora Angélica, 44, pegou fila para votar na manhã deste domingo (7), em uma escola na Barra da Tijuca, no Rio. Em seu Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas), ela disse que estava há 40 minutos na fila. "E ainda faltam uns 40 minutos, mas vamo que vamo."

Ela estava acompanhada da filha Eva, 6, e o marido, Luciano Huck, 47, a esperava na porta. O apresentador também votou na manhã deste domingo (7) no Rio de Janeiro. Huck chegou a acenar uma possível candidatura à Presidência da República, mas em artigo publicado na Folha de S.Paulo, mas acabou desistindo de concorrer ao pleito.

O jornalista William Bonner, 54, votou em uma escola na Barra da Tijuca, no Rio. O apresentador foi responsável por mediar o último debate entre os presidenciáveis antes do 1º turno, realizado na quinta (4), na Globo.

Vestida toda de branco, a cantora Maria Bethânia votou na manhã deste domingo em uma escola no Rio. Fernanda Torres também votou no mesmo local. A atriz volta ao ar na terça (9) na série "Sob Pressão", da Globo. Ela fará o papel da nova diretora do hospital fictício Macedão. Apesar de ser eficiente, a sua personagem será corrupta. "Ela entra para transformar aquele hospital, mas acaba corrompida por dinheiro. Ao mesmo tempo que os médicos percebem o hospital melhor, ela vai ganhando dinheiro obscuro por trás", contou

Também votaram na manhã deste domingo, no Rio, as atrizes Eliane Giardini e Suzana Pires.