Angelina Jolie acusa Brad Pitt de não pagar pensão alimentícia

O divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt continua rendendo polêmica nos Estados Unidos. Iniciado em 2016, o processo de separação ainda está em curso e chegou a um novo impasse na terça-feira, 7, quando a advogada de Angelina protocolou uma petição afirmando que Pitt não paga pensão alimentícia para os seis filhos do casal há um ano e meio. “Ele [Pitt] tem o dever de pagar pensão alimentícia. Até o momento, nenhuma contribuição significativa foi feita desde a separação”, diz a petição da advogada Samantha Bley DeJean, obtida pela emissora norte-americana NBC. “Como os acordos informais para o pagamento das despesas das crianças não foram respeitados, [Angelina] pretende fazer uma intimação para forçá-lo a tal”, continua o pedido. Brad Pitt afirma que pagou milhões de dólares em pensão alimentícia.

Cinema



Oscar terá nova categoria em 2019 para premiar filme mais popular

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou ontem uma série de mudanças para tentar alavancar a audiência do Oscar, a mais tradicional premiação do cinema mundial. Entre as mudanças anunciadas estão a diminuição do tempo total da cerimônia e a criação de uma nova categoria que irá premiar o filme mais popular do ano. Segundo a revista The Hollywood Reporter, a nova categoria está sendo apelidada de Popcorn Oscar (Oscar da pipoca, em tradução livre) e vai reconhecer os filmes mais populares do ano anterior como forma de atrair o público de volta para a premiação. Ainda não há definição de como será a escolha dos concorrentes na nova categoria ou como se dará a votação. Em carta publicada em seu site oficial, a Academia explica que quer fazer a melhor premiação possível em uma duração máxima de três horas.

Música



Shows de Demi Lovato no Brasil são cancelados

Os próximos shows da turnê do disco Tell Me You Love Me, de Demi Lovato, foram cancelados. A cantora passaria pela América do Sul a partir de 14 de novembro, com shows marcados para quatro cidades no Brasil, sendo elas São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. Os shows em Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, também foram cancelados. O cancelamento dos shows acontece poucas semanas após a artista sofrer uma overdose, em 24 de julho. Ela está em reabilitação sem previsão de saída.

Saúde

Cirurgiões alertam para ‘aumento de bumbum brasileiro’

Um grupo de associações americanas de cirurgiões plásticos divulgou um alerta na segunda (6) sobre os riscos do “Brazilian butt lift” (aumento de bumbum brasileiro), procedimento que aumenta as nádegas usando a gordura da própria paciente e que se popularizou nos Estados Unidos. No caso do ‘Brazilian butt lift’, a gordura primeiro é retirada por lipoaspiração de outra região do corpo e depois injetada no bumbum. De acordo com os médicos, trata-se da cirurgia estética mais perigosa de todas: a cada cerca de 3.000 pessoas que realizam o procedimento, uma morre. A embolia pulmonar é a principal causa de morte decorrente da intervenção.

