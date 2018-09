Anitta conta situações engraçadas que já viveu em aeroportos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 25, usou as redes sociais nesta quinta-feira (30) para contar situações engraçadas que já passou em aeroportos. "Fiquei com cara de tacho", afirmou ela em meio a gargalhadas.

"Eu cheguei e tinha uns fãs esperando, uns 30. Aí veio um com uma polaroide e o amigo fez a foto. Quando falei para ele tirar pro amigo, ele disse: 'Não, ele não gosta não'. Eu perguntei se era de mim, e ele ficou quieto. Fiquei com uma cara de tacho e disse 'está bom'", contou.

Inspirada pelo momento ocorrido nesta quinta, a cantora relembrou então outro momento, ocorrido em um aeroporto do Rio de Janeiro. Rindo, ela contou que uma funcionária encarou seu documento por um tempo na fiscalização e disse: "Você é feia, né?!". Anitta diz que respondeu: "É, você também".

Anitta, que é uma das juradas da versão mexicana do "The Voice", deve lançar na próxima semana o clipe da música "Perdendo a Mão", em parceria com duo Seakret e Jojo Todynho. Ela também negocia atualmente um dueto com Dua Lipa, do sucesso "New Rules".