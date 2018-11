Anitta divulga cenas de seu novo clipe em que aparece nua

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 25, divulgou nesta quinta-feira (8) algumas cenas de seu novo clipe, da música "Veneno". Em uma série de vídeos e imagens publicados em seu perfil do Instagram, a cantora aparece interagindo com cobras e, em uma foto, aparece no chão, nua e com o corpo coberto por cobras.

O clipe com os répteis é um desafio para a cantora, que já revelou ter medo do animal nas gravações de "Is That For Me", na Amazônia, e "Sua Cara".

A nova música será em espanhol, idioma no qual a cantora tem apostado. Seu último hit nessa língua, "Medicina", venceu o prêmio de melhor videoclipe no Latin American Awards 2018.

A canção tem um vídeo ousado, com cenas gravadas em diversas partes do mundo, e mostra jovens e crianças dançando ao som da música de Anitta. Lançado em julho deste ano, o videoclipe tem mais de 98 milhões de visualizações no YouTube.

As imagens podem ser vistas no perfil oficial de Anitta no Instagram, no seguinte endereço: https://www.instagram.com/anitta/.