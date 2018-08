Anitta diz que está com hérnia de disco e leva fisioterapeuta para seu show em Barretos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 25, revelou nesta quinta-feira (16) que está com hérnia de disco e inicia tratamento com fisioterapeuta.

Em seu perfil do Instagram, ela postou um vídeo falando sobre o problema: "Hoje é aniversário da minha fisioterapeuta e ela escolheu passar comigo. Gente, eu tenho tanto carisma...", disse brincando. Depois, ela anunciou o problema: "Na verdade não é não, é que saiu o meu laudinho e eu estou com uma hérnia de disco, se ela não me acompanhar agora eu vou ficar entrevada. Então agora ela fica comigo", disse a cantora, que estava a caminho da Festa do Peão de Barretos 2018.

A hérnia de disco é um problema na coluna que pode causar fortes dores na lombar e pescoço. É causado pelo deslocamento de um dos discos cartilaginoso, que ficam entre as vértebras.

O tratamento é feito com exercícios recomendados por fisioterapeutas ou até mesmo cirurgia. Segundo o IBGE, atualmente o problema atinge cerca de 5,4 milhões de brasileiros.

Anitta se apresentou na noite desta quinta-feira (16), na primeira noite da Festa do Peão de Barreto. Também fizeram shows os cantores de sertanejo Jefferson Moraes e Cleber & Cauan.