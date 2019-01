Anitta diz que usou tutoriais de revistas para aprender a beijar e que treinava na parede

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 25, usou as redes sociais nesta terça-feira (29) para revelar como aprendeu a beijar. A cantora, que usou uma capa de revista adolescente falsa dos anos 90 para divulgar sua nova música com MC Kevinho, disse que usava esse tipo de publicação para aprender truques para usar com garotos.

Nos stories do seu perfil no Instagram, a cantora relembrou os testes que fazia e disse que compartilhava revistas entre as amigas.

"Eu não tinha dinheiro, mas eu pedia para as minhas amigas me darem a da semana anterior quando ficava velha", disse. "Eu gostava pelos testes. Eu adorava fazer: 'que tipo de amiga você é?', 'que tipo de não sei o que lá você é?'"

Ela relembrou os beijos que testava seguindo as dicas da revista. "Tem um beijo que eu lembro até hoje. [...] Eu não sei se fiz depois, mas se eu não fiz a gente vai fazer agora. Ensinava um beijo assim, diferente."

"Eu lembro até hoje porque eu fiquei treinando na parede... Aí falava assim: 'coloque a mão na boca do bofe!'", contou, encenando. "Tinha que ir abrindo e botando a língua".

Anitta comentou também que ficou treinando o movimento por muito tempo. "Queria aprender a beijar com a revista. A gente ficava lendo e praticando nesse buraquinho da porta, da fechadura."