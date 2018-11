Anitta e 'Kally's Mashup' são grandes vencedores do 19o Meus Prêmios Nick

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma legião de crianças carregava seus slimes de estimação pelo Credicard Hall na noite desta quarta-feira (7). Enquanto as massinhas viscosas eram distribuídas, gritos agudos e sincronizados do público mirim saudavam cada vencedor da 19ª edição do Meus Prêmios Nick, do canal pago Nickelodeon.

Foi assim quando Ariana Grande driblou nomes como Harry Styles e Sena Gomez ao vencer a categoria de artista internacional favorito e também quando Anitta levou o troféu de artista musical favorito, desbancando concorrentes como Luan Santana e Pabllo Vittar.

As cantoras, que ganharam os dois mais prestigiados prêmios, não compareceram ao evento -a brasileira, que também foi eleita gata trendy e levou o prêmio de melhor hit do ano por "Medicina", enviou um vídeo de agradecimento aos fãs.

Com três premiações, Anitta foi a segunda maior vencedora da noite. Em primeiro lugar ficou a série da Nickelodeon "Kally's Mashup", com elenco que venceu artista de TV favorito, programa da Nick favorito, programa de TV favorito e ship do ano.

"Os brasileiros são honestamente os nossos melhores fãs. Nós estávamos animados para a premiação, mas nunca esperávamos por isso. E o sentimento de estar em um país como esse é incrível", disse a argentina Maia Reficco, do elenco internacional de Kally's Mashup.

A atriz e apresentadora Maisa Silva fez as vezes de anfitriã da noite, função que no ano anterior foi de Larissa Manoela. Além de coordenar "aplausos, vivas e gritinhos enlouquecidos" da plateia, fazer dupla com o youtuber João Guilherme e dançar k-pop com Yudi Tamashiro, Maisa também levou o prêmio de melhor canal de YouTube.

Claudia Leitte, Luan Santana, Fiuk e Karol Conká foram alguns dos artistas que passaram pelo palco do evento. A dupla sertaneja Matheus e Kauan encerrou a premiação cantando "Ao Vivo e a Cores" e deixou o palco ensopada de slime.

A 19ª edição do Meus Prêmios Nick será transmitida no próximo domingo (11), às 19h30, no canal da Nickelodeon.

LISTA COMPLETA DE VENCEDORES ARTISTA DE TV FAVORITO - Maia Reficco (Kally's Mashup)

ARTISTA INTERNACIONAL FAVORITO - Ariana Grande

ARTISTA MUSICAL FAVORITO - Anitta

ATLETA FAVORITO - Neymar

CANAL DE YOUTUBE FAVORITO - Maisa Silva

DESENHO ANIMADO FAVORITO - Bob Esponja

FANDOM DO ANO - BTS Army

FILME FAVORITO - Fala Sério, Mãe!

GAMER DO ANO - Bibi Tatto

GATA TRENDY - Anitta

GATO TRENDY - Alok

HIT DO ANO - Medicina

INSTAGRAM FAVORITO - Larissa Manoela

MEME DO ANO - Tite Caindo

PROGRAMA DA NICK FAVORITO - Kally's Mashup

PROGRAMA DE TV FAVORITO - Kally's Mashup

REVELAÇÃO MUSICAL - MC Bruninho

SHIP DO ANO - Kally e Dante (Kally's Mashup)

YOUTUBER MUSICAL FAVORITO - BFF Girls