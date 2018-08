Anitta está entre as brasileiras indicadas ao prêmio Teen Choice Awards 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontece neste sábado (11) a premiação Teen Choice Awards, que será transmitida pela Warner a partir das 21h. O prêmio tem 46 categorias e elege os artistas favoritos do público adolescente.

Neste ano, três brasileiras foram indicadas aos prêmios. Anitta, 25, está concorrendo na

categoria "Choice Music Web Star", que premia a melhor celebridade de música na internet.

A cantora está na briga ao lado de nomes como Chloe X Halle, Erika Costell e Noah Schnacky.

Na categoria "Choice Muser", que escolhe as melhores personalidades do aplicativo Music.ly, as brasileiras Sofia Santino, 17, e Valentina Schulz, 14, estão concorrendo.

A duquesa Meghan Markle, 36, foi indicada ao prêmio de ícone fashion. Casada com o príncipe Harry desde maio deste ano, Meghan tem chamado atenção por seu estilo moderno e arrojado. Ela compete ao lado de artistas como Blake Lively, Harry Styles, Chadwick Boseman e Zendaya. ]

Além de famosos, séries de televisão e filmes também concorrem em algumas categorias do prêmio. Na disputa estão as produções Riverdale, Gotham, Flash, Supergirl e Arrow. Entre longas, "Os Incríveis 2", "Jurassic World: Reino Ameaçado" e "Oito Mulheres e um Segredo" estão na briga por um prêmio de melhor filme.

Karol Pinheiro será apresentadora do Teen Choice Awards 2018. O jornalista Phelipe Cruz fará os comentários sobre cada categoria. No tapete vermelho, a youtuber Carol Moreira fará entrevistas com os famosos. A Warner também fará transmissão do evento no YouTube, que terá comentários de influenciadores de cada categoria.