Anitta grava clipe com seios à mostra em cartão-postal de Salvador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 25, está em Salvador (BA) para gravar o clipe de sua nova música, "Bola, rebola", uma parceria com J Blavin, Tropkillaz e MC Zaac. As filmagens começaram nesta quinta-feira (31) e ainda não há previsão de lançamento do hit.

Nas imagens divulgadas pela equipe da cantora, Anitta aparece com seios à mostra e com aplique loiro no cabelo. Na parte de baixo, a artista veste uma calcinha colorida cavada e de cintura alta.

Além de "Bola, rebola", Anitta prepara, já para esta sexta-feira (31), o lançamento de "Terremoto", parceria com o MC Kevinho e uma das promessas de hit de Carnaval.