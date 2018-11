Anitta lança série da Netflix e quer segunda temporada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Vai Anitta", a docusérie sobre a cantora de "Vai Malandra", chega à Netflix nesta sexta -feira (16), mas ela já se prepara para uma possível segunda temporada, mostrando ainda mais sua intimidade: "Estando solteira, a câmera entra até no edredom", disse a carioca durante entrevista à imprensa nesta segunda (12).

Os seis episódios iniciais, de curta duração, se passam durante a elaboração e lançamento do projeto Checkmate, mostram bastidores de turnê e recuperam a trajetória da funkeira que emergiu do bairro Honório Gurgel.

"É uma apresentação do que rola na minha carreira e desse projeto que foi o principal para a minha carreira internacional", diz Anitta, 25.

A mescla de série com documentário começa com depoimentos da cantora e do ex-marido, o empresário Thiago Magalhães, contando como se conheceram durante as gravações de "Música Boa Ao Vivo", do Multishow, e intercala cenas da gravação do clipe de "Is That For Me", na Amazônia.

Anitta afirma que não fez restrições às filmagens e conta que aparece até chorando. "Agora que eu estou solteira fico pensando 'por que não me arrumei mais, botei uma maquiagem, fiz o cabelo?'", diz, rindo. "Não deixava de registrar uma coisa por não estar glamurosa, não."

Houve uma exceção: a cantora afirma que não conseguiu filmar em um período que estava deprimida. "Tive uma crise de depressão e vai ter um vácuo nesse período. Fiquei uns três, quatro meses sem conseguir assimilar. Todo mundo parou e ficou me esperando voltar ao normal para que desse continuidade [às gravações]", disse a cantora, sem revelar mais detalhes. "Vai gerar uma curiosidade pra segunda temporada."

A produção chega à plataforma de vídeos sob demanda uma semana após o lançamento do EP "Solo", composto por três faixas.