Anitta, Luan Santana e Ariana Grande estão entre finalistas do "Meus Prêmios Nick"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nickelodeon confirmou nesta terça-feira (25) a lista dos finalistas da 19ª edição do "Meus Prêmios Nick", que acontece dia 7 de novembro, em São Paulo.

A premiação, que engloba personalidades do entretenimento, música e mundo digital, já bateu seu recorde de votos e traz novas categorias nesta 19ª edição, como "Meme do Ano" e "Ship do Ano".

Nas 18 categorias existentes, quatro nomes foram eleitos para serem votados pelo público, que decidirá o grande vencedor de cada uma. Na categoria "Artista Musical Favorito", por exemplo, concorrem AnaVitória, Anitta, Luan Santana e Pablo Vittar.

Dentre os artistas internacionais, concorrem Ariana Grande, Camila Cabello, Harry Styles e Selena Gomez. Já nas categorias de filmes e séries, são avaliados principalmente animações, e há também prêmios para Youtubers, contas de Instagram e os "gatos e gatas".

VEJA A LISTA COMPLETA DOS FINALISTAS

- ARTISTA MUSICAL

AnaVitória

Anitta

Luan Santana

Pabllo Vittar

- ARTISTA DE TV

Larissa Manoela

Luan Santana

Maia Reficco

Maisa Silva

- HIT DO ANO

Ao Vivo e a Cores - Matheus e Kauan ft Anitta

Din Din Din - Ludmilla ft Mc Pupio e Mc Doguinha

Medicina - Anitta

O Sol - Vitor Kley

- ARTISTA INTERNACIONAL

Ariana Grande

Camila Cabello

Harry Styles

Selena Gomez

- ATLETA

Flávia Saraiva

Marta

Neymar

Philippe Coutinho

- CANAL DE YOUTUBE

Bibi Tatto

Maisa Silva

RezendeEvil

Você Sabia?

- DESENHO ANIMADO

Bob Esponja

Gravity Falls: Um Verão de Mistérios

Os Jovens Titãs em Ação

The Loud House

- FANDOM DO ANO

Anitters

BTS Army

Directioners

Luanetes

- FILME

Fala Sério, Mãe!

Hotel Transilvânia 3

Jumanji: Bem-vindo à Selva

Os Incríveis 2

- GAMER DO ANO

Am3nic

Bibi Tatto -

Lipão Gamer

TazerCraft

- GATA TRENDY

Anitta

Flavia Pavanelli

Jade Picon

Marina Ruy Barbosa

- GATO TRENDY

Alisson Becker

Alok

João Guilherme

Luis Mariz

- INSTAGRAM

Giovanna Chaves

Jade Picon

Larissa Manoela

Maisa Silva

- MEME DO ANO

Canarinho Pistola

CR Sou Lindo

Neymar Rolando

Tite Caindo

- PROGRAMA DA NICK

Bob Esponja

NickHenry Danger

Kally's Mashup

The Thundermans

- PROGRAMA DE TV

As Aventuras de Poliana

Kally's Mashup

Stranger Things

The Voice Brasil Kids

- REVELAÇÃO MUSICAL

BFF Girls

Clau

MC Bruninho

Um44k

- SHIP DO ANO

Bruna Marquezine e Neymar

Kally e Dante

Maisa Silva e Nicholas Arashiro

Whindersson Nunes e Luísa Sonza

- YOUTUBER MUSICAL

BFF Girls

YoutubeFutparódias

Mariana Nolasco

Sofia Oliveira