Anitta recebe prêmio no EMA, da MTV, e anuncia EP com música de Pharrell Williams

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vencer troféus no Prêmio Multishow no Brasil, a cantora Anitta também está acumulando premiações internacionais neste ano. Há apenas duas semanas, ela venceu o Latin American Awards pelo videoclipe da música "Medicina", em Los Angeles. Neste domingo (4), ela foi destaque como melhor artista do Brasil pelo MTV EMA (European Music Awards), entregue na Espanha.

A cantora já levou o mesmo prêmio em anos anteriores, mas, desta vez, a artista sentiu a diferença de sua popularidade na Europa. Anitta não escondeu o entusiasmo com o momento.

No tapete vermelho, fãs gritavam seu nome e pediam fotos. "Eu passo e o pessoal está cantando 'Downtown', 'Paradinha', 'Vai Malandra'. Estou tentando fingir normalidade, mas está difícil", disse em vídeo divulgado pelo Stories do Instagram.

A cantora apareceu em fotos com Dua Lipa e subiu ao palco para apresentar a categoria de melhor artista hip hop. Ela entregou o troféu nas mãos de Nicki Minaj.

Em entrevista ao site de Hugo Gloss, a cantora revelou que lançará um EP na próxima sexta-feira (9) com três músicas. Uma em português, uma em inglês, que é sua parceria com o produtor Pharrell Williams, e outra em espanhol). "A [canção] em inglês quem fez foi o Pharrell, ele me deu de presente", revelou a cantora.

A cubana Camila Cabello é outra latina que não perde uma premiação. A artista já mostrou interesse em uma parceria com Anitta. Camila venceu como melhor artista do ano e com a música "Havana", levou mais dois prêmios.

LISTA DE VENCEDORES

Melhor artista: Camila Cabello

Melhor vídeo: Camila Cabello - "Havana" ft. Young Thug

Melhor música: Camila Cabello - "Havana" ft. Young Thug

Melhor artista pop: Dua Lipa

Revelação: Cardi B

Melhor grupo: BTS

Melhor visual: Nicki Minaj

Melhor Hip-hop: Nicki Minaj