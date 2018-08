Anitta resgata jingle do Big Mac em campanha da Renault

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova campanha da Renault protagonizada por Anitta traz uma parceria com o McDonald’s. Na ação, a funkeira canta o famoso jingle do Big Mac com uma nova letra destacando a volta da promoção que dará 100 Kwids ao público.

“Em vez de elencar os ingredientes do Big Mac, a letra exalta a promoção da Renault na voz da Anitta, que é influenciadora das duas marcas”, afirma Rafael Urenha, CCO da agência DPZ&T. O principal sanduíche da rede de fast food completa 50 anos em 2018, enquanto a primeira fábrica da Renault no Brasil chega aos 20 anos.

Para participar, é preciso ir a uma concessionária da marca a partir de 10 de agosto, escolher uma chave e tentar ligar o carro. Se o automóvel responder ao comando, o cliente o leva para casa —daí o nome “Girou, Ligou, Ganhou”. Quem não conseguir o veículo, pode ter condições especiais para a compra.

O público ainda pode ter uma segunda chance ao passar no drive thru do McDonald’s e comprar um Big Mac para ganhar uma chave extra e participar.

A campanha ainda traz outros dois embaixadores famosos: Bruno Gagliasso e Mariana Ruy Barbosa.

Segundo Cláudio Rawicz, gerente de publicidade da Renault, a campanha foi desenvolvida pensando no digital primeiro e contará até com pequenos filmes para serem compartilhados pelo WhatsApp. “É para serem viralizados nos grupos de família, do trabalho e até mesmo da sacanagem.”

Em um dos vídeos, Anitta diz estar preparada para divulgar a promoção e para dar mais repercussão à notícia conta com especialistas como Leão Lobo e Nelson Rubens.