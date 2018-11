Anitta sensualiza no colo de J Balvin em Miami e esquenta clima em show

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Romance, amizade colorida ou apenas negócios? Os fãs de Anitta, 25, estão levantando algumas hipóteses sobre sua relação com o cantor colombiano J Balvin, com quem compartilha as músicas "Downtown" e "Matchika".

No último domingo (28), a brasileira fez uma participação especial durante um show de J Balvin em Miami, e deixou o cantor sem palavras com sua performance sensual. "Por Deus, Anitta!", comentou ele enquanto a carioca dançava.

Nos comentários, alguns seguidores levantaram a hipótese de que a cantora e J Balvin estariam se envolvendo em uma relação. Anitta está solteira desde o começo de setembro, quando confirmou o fim do casamento com Thiago Magalhães.

Em suas redes sociais, os cantores se consideram irmãos. "Você é família, te amo!", escreveu Anitta em seu Instagram. "Rainha, Anitta! Obrigada por ser família, te amo!", comentou J Balvin em uma imagem em que aparece com a brasileira.

"Quando que o namoro vai sair?", questionou uma seguidora. "Eu shippo muito esse casal! Se peguem, por favor!", acrescentou um fã.