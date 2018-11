Anitta vence prêmio de melhor videoclipe no Latin American Awards 2018 por 'Medicina'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após se apresentar no Latin American Awards, em Los Angeles, nesta quinta-feira (25), a cantora Anitta venceu o prêmio de melhor videoclipe da noite por "Medicina".

A canção gravada em espanhol tem um vídeo ousado, com cenas gravadas em diversas partes do mundo, e mostra jovens e crianças dançando ao som da música de Anitta.

Lançado em julho deste ano, o videoclipe de Anitta tem mais de 98 milhões de visualizações no YouTube. Concorriam com Anitta, o cantor Juanes, com "Pa Dentro", Nacho, com "No te Vas", a parceria Residente & Dillon Francis com iLe, do vídeo de "Sexo" e Ricardo Arjona, com "El Cielo a Mi Favor".

Outro brasileiro também concorria a um prêmio. Nego do Borel estava entre os indicados de melhor canção do ano, por sua parceria com Maluma, em "Corazón". Mas quem venceu foi "Échame La Culpa", música de Luis Fonsi, de "Despacito", com a estrela Demi Lovato.

Maluma, que já foi parceiro de Anitta, levou para casa o prêmio especial da noite por seu trabalho realizado neste ano. A cantora cubana Camila Cabello, que foi um dos destaques do American Music Awards, venceu como artista favorita na categoria Crossover (quando há mistura de diversos gêneros musicais).