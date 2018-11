Aniversariante, Bruno Guimarães foi o craque em campo no Barradão. Confira as atuações

Redação Bem Paraná

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS



Santos (6,0)

Trabalhou pouco e trabalhou bem. Só não evitou o gol de pênalti.



Jonathan (6,5)

Qualidade no apoio e na defesa.



Wanderson (5,5)

Errou no lance que terminou em pênalti. Bem nas bolas altas.



Léo Pereira (6,5)

Mais uma atuação segura do jovem. Firme nas bolas aéreas.



Márcio Azevedo (6,0)

Ficou mais no campo defensivo e atacou pouco. Atuação regular.



Bruno Guimarães (7,5)

Marcou um golaço (o segundo do atlético) em jogada que ele próprio construiu.



Camacho (7,0)

Foi um dos motores no meio de campo atleticano. 2º que mais acertou passes.





Raphael Veiga (5,5)

Destacou-se mais nas bolas paradas. Com ela rolando, criou pouco.



Marcinho (6,5)

Entrou aos 15-2º. Abusado nos dribles e deu a assistência para o 6º gol.



Marcelo Cirino (5,0)

Dos que menos apareceu e também dos que menos produziu em campo.



Nikão (6,5)

Entrou aos 26-2º. Acertou um lindo chute na trave em chute de fora da área.



Rony (6,0)

Apareceu bastante, mas também errou muito. Foi quem mais perdeu a bola.



Wellington (S/N)

Entrou aos 42-2º. Pouco tempo em campo. Sem nota.



Pablo (6,5)

Participação decisiva no primeiro gol da partida. Só faltou deixar o dele.