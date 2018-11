Anjo tenta explicar que homem está morto na divertida 'Comédia do Além', com Leão Lobo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nando (Paulo de Almeida) morreu e ainda não sabe. Ao mesmo tempo, o anjo Rafa (Leão Lobo) precisa levar o homem para sua nova morada pós-morte. É nesse clima de "velório" que se passa a divertida "Comédia do Além", que fará sua última apresentação em São Paulo neste sábado (27).

Nessa história do outro mundo, livremente inspirada no filme "Ghost - Do Outro Lado da Vida", com Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, Leão Lobo, um anjo levemente arrogante, se comunica praticamente por meio de provérbios e tenta explicar a Nando, assim como no filme, que ele morreu e ninguém de sua antiga vida o escuta mais.

Por outro lado, Nando tenta conversar com a mulher e começa a desconfiar que ela está tendo um caso com seu melhor amigo. Nando consegue transmitir sua mensagens raivosas e ciumentas por meio de uma mulher espalhafatosa que chega num bolo, para celebrar o aniversário do homem que está no cemitério. Ela o escuta e começa a repetir suas palavras.

O elenco está viajando com a peça há um ano. "Estamos em sintonia plena, é uma delícia. Já nos conhecemos muito bem no palco e fora dele. Saímos após a peça para jantar, rolou uma ótima sintonia. E conseguimos transmitir esse ótimo ambiente com nossa sinergia em cena", diz Leão Lobo.

A temporada foi especial para o ator Paulo de Almeida, que estreou na Globo no papel de Toninho na novela "Terra Nostra" (1999-2000). "Ela me marcou muito pelo retorno do público durante o espetáculo e o carinho de nos esperar para nos dar parabéns, tirar fotos."

Depois do espetáculo, o elenco vai até a recepção, ainda com os figurinos, para receber e tirar foto com a fila de fãs que se forma. Tudo de forma muito simpática e divertida.

Almeida conta ainda ter recebido um prêmio na carreira com essa experiência. "Foi no Dia das Crianças. Um garoto de 12 anos quis me conhecer, me chamou de maravilhoso e agradeceu por eu existir. Ele disse que dei a ele o maior presente do Dia das Crianças, que foi ter ido pela primeira vez ao teatro. Inesquecível", diz. "Eu chorei. Foi o máximo."

LIBRAS NO PALCO

Para contemplar os surdos e mudos presentes na plateia, os atores do espetáculo contaram com tradutor de libras na apresentação do último sábado de setembro (29). Pouco antes, no dia 26, foi celebrado o Dia Nacional dos Surdos.

Os atores consideraram natural a presença do tradutor, que entra em cena e se posiciona atrás do ator que está falando, para que os surdos e mudos consigam saber qual personagem está proclamando as falas. Após alguns minutos, nós, na plateia, até nos esquecemos de que ele estava lá.

"Foi parte da apresentação, bem espontâneo. Foi minha primeira vez e me encontrei bem. Espero que aconteça mais vezes nessa e em outras peças", afirma Leão Lobo.

Para Paulo de Almeida, foi uma experiência "maravilhosa". "Nenhum momento encontrei dificuldade de ter o tradutor em cena. Em alguns momentos até contracenei e senti nitidamente um maior entendimento do público surdo pela reação já que a maioria que foi estava num determinado espaço na plateia."

UMA COMÉDIA DO ALÉM

Quando: ´sáb. (27), às 21h30

Onde: teatro Ruth Escobar (r. dos Ingleses, 209, Bela Vista, em São Paulo, tel. (11) 3289-2358)

Quanto: R$ 60 (tem meia entrada), 370 pessoas

Classificação: livre