Anjos Amarelos

Antonio Trajano

O projeto auxilia vítimas de acidentes de trânsito, está atendendo um motorista de 34 anos, residente em Minas Gerais que se acidentou em uma batida de seu caminhão com um ônibus no bairro do Boqueirão. Sem cinto de segurança foi arremessado ao para-brisa do veículo. Encaminhado para o Pronto de Socorro do Hospital do Trabalhador constataram traumatismo craniano significativo e fissura na coluna vertebral. Participantes do projeto estão prestando todo socorro a família mineira assistencial e espiritualmente. Até a data de hoje a vítima pai de 5 filhos continua em coma induzido sem alterações no quadro inicial. No dia 30 em Colombo depois de uma freada brusca outro motorista de 37 anos foi ejetado de um Peugeot 208 e teve morte instantânea. Apesar de todos os esforços de conscientização ainda temos vítimas por falta de uso do cinto de segurança.

DETRAN

O Detran PR lançou dois novos serviços para facilitar a realização de exames e testes para primeira habilitação, renovação, mudança e inclusão de categoria na CNH. Além de um novo Prontuário Médico Digital, o Estado passa a contar com tradução simultânea em libras, nas provas teóricas de direção, para os candidatos portadores de necessidades especiais. Com a mudança, a tradução das provas será simultânea, com vídeos gravados de 120 questões, incluindo o enunciado e todas as alternativas. O sistema já está disponível também no simulado da prova. O acesso é pelo site www.detran.pr.gov.br, basta selecionar a prova PCD.

T-Cross do PR

A Volkswagen confirmou a produção do SUV compacto T-Cross na planta paranaense, com investimento de R$ 2 bilhões. O utilitário esportivo inédito será produzido sobre a mesma matriz MQB do novo Polo e do Golf e será revelado em novembro, no Salão do Automóvel de São Paulo, com início das vendas no país nos primeiros meses de 2019.