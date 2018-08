Anjos levam cidadania para crianças da Grande Curitiba

Rodolfo Luis Kowalski

De segunda a sábado as crianças e adolescentes, boa parte de baixa renda, que moram em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, contam com a ajuda de anjos para verem seus sonhos se tornar realidade. Criado em 2016, o projeto voluntário Anjos da Cidadania leva cultura e apoio emocional para mais de 100 jovens que moram no bairro Veneza, ofertando aulas de dança, música, teatro, coral leitura e vários outros.

De acordo com Adriana Paula, uma das fundadoras da ONG, quando tudo teve início, em agosto de 2016, o projeto se chamava Anjos da Leitura. Milton Cezar Leite, marido de Adriana, havia feito uma cirurgia na coluna e teve de ficar um período “de molho”, em recuperação, e acabou sofrendo de depressão.

“Como ele gosta de criança e de leitura, tive a ideia de começar a arrecadar livros para fazer contação de histórias. Consegui uma hora no ginásio da cidade, num sábado, e logo no primeiro dia vieram 100 crianças”, recorda ela.

Se no início a contação de histórias durava uma hora, em pouco tempo o horário reservado para a atividade havia triplicado, com o ginásio lotado todos os sábados. Não demorou para que o projeto começasse a crescer, ganhando o apoio de outros voluntários ligados não apenas à literatura, mas também à dança, ao teatro, à arte circense. O ginásio já não era suficiente e a ONG então alugou uma escolinha para poder ampliar sua atuação.

Nascia, então, o Anjos da Cidadania, que atualmente atende mais de 130 crianças, oferecendo de segunda a sábado, sempre no contraturno escolar, aulas de coral, ballet, jazz, arte circense, capoeira, hip hop, võlei, futebol, violão, entre outras atividades. A ONG também montou uma gibiteca. As atividades ajudam na inclusão socioeconômica e cultural para os jovens atendidos.

“É maravilhoso. Quando começamos, não imaginavámos que o projeto alcançaria tamanha proporção”, comenta Adriana. “Aqui trabalhamos para tornar sonhos em realidade. Incentivamos bastante os jovens e tentamos não deixar tempo livre para eles irem pro mal caminho. Aqui, por ser um bairro afastado, tem muita droga sendo oferecida em portão de escola e fazemos um trabalho de orientação também com eles”, complementa.

Intercâmbio social é ponto forte do projeto

Embora a maioria das crianças que participam da iniciativa estejam em situação de vulnerabilidade, Adriana Paula destaca que o objetivo principal do Anjos da Cidadania é abraçar a comunidade como um todo. Por isso, todas as crianças e adolescentes são aceitos, sem precisar comprovar renda ou algo parecido.

“Aqui abraçamos a comunidade. Temos desde crianças bem vulneráveis até outros não tão vulneráveis e deixamos eles brincar juntos. No quis escolher (para participar do projeto) só os jovens que não tem condição nenuma, mas os outros também, até para aprenderem a conviver juntos, apenderem a dividir”, explica.

SERVIÇO

Associação Beneficente Anjos da Cidadania

O que é: Uma ONG que atende jovens de Fazenda Rio Grande, na RMC, promovendo o bem-estar social por meio de ações sociais e oficinas de aculturamento e capacitação profissional, promovendo a inclusão socioeconômica e digital e o acesso à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer.

Atividades ofertadas: o coral e o ballet são os carros-chefe. Mas as atividades que as crianças realizam são diversas: futebol, vôlei, capoeira, teatro, arte circense, jazz e hip hop, entre outros. São duas aulas por dia, sendo que a ONG conta também com uma gibiteca

Seja um voluntário: Quem quiser doar um pouco de seu tempo pode entrar em contato com a ONG através dos contatos disponibilizados abaixo. Além de professores, a instituição também está em busca de um psicólogo

Outras formas de ajudar: A instituição aceita doações financeiras para se manter, já que precisa pagar o aluguel do espaço em que fica a escolinha além de ter outros gastos, como água, luz e comida. Tanto pessoas físicas como empresas estão convidadas a abraçar o projeto, que também pede a doação de materiais escolares, como caderno, lápis, lápis de cor e tintas.

Endereço: Rua Jorge Amado, 711, bairro Veneza, em Fazenda Rio Grande

Telefones: (41) 99715-9371 ou (41) 3604-7363

Facebook: https://www.facebook.com/AnjosDaCidadania/

Site: http://anjosdacidadania.org.br/