‘Anjos’ voluntários começam o treinamento para atuar no coral de crianças

Antonio Trajano

Uma legião de anjos tomou o Teatro Bradesco nesta semana. São os cerca de 150 funcionários e estagiários do Banco e seus familiares que se inscreveram para atuar como voluntários, auxiliando as crianças durante as apresentações do Natal do Bradesco, no Palácio Avenida, que tem estreia prevista para 30 de novembro.

Para estarem aptos a zelar pelos pequenos coralistas, os Anjos de Natal passam por um treinamento com especialistas em desenvolvimento infantil. Além disso, são capacitados para seguir os procedimentos de segurança, que incluem a colocação de cintos em todas as crianças, e para desempenharem a função de contrarregras, já que são eles que vestem os figurinos nos pequenos artistas e repassam os adereços durante todo o espetáculo.

Cerca de 60% dos anjos inscritos este ano vão participar pela primeira vez do Natal do Bradesco. Com o tema “Tempo de Sonhar”, o espetáculo acontece de 30 de novembro a 16 de dezembro, sempre às sextas, sábados e domingos, das 20h20 às 21 horas, no Palácio Avenida em Curitiba.