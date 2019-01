Ano letivo na rede estadual começa no dia 14 de fevereiro

Da Redação

O ano letivo de 2019 começa em 14 de fevereiro para um milhão de alunos matriculados na rede estadual de ensino do Paraná. Porém, para os profissionais da educação o retorno acontece em 11 de fevereiro, com as atividades de Estudo e Planejamento, que nesse ano tiveram as datas alteradas e acorrem em três períodos — nos dias 11 a 13 de fevereiro; 25 e 26 de julho e 5 de outubro.

A mudança foi definida pela Secretaria de Estado da Educação, atendendo a pedidos dos professores. Eles destacaram a importância de poder dedicar mais períodos ao longo do ano para o desenvolvimento dos planos de aula, estudo e preparação das atividades que pretendem realizar em sala. A distribuição de dias de Estudo e Planejamento nos dois semestres tem o objetivo de garantir a continuidade do projeto de aprendizado definido no início do ano letivo.

A nova organização do Calendário Escolar não altera as datas para os alunos. O primeiro semestre termina em 12 de julho e as aulas do segundo semestre começam no dia 29 do mesmo mês, totalizando duas semanas de férias para os estudantes, no meio do ano. O último dia de aula será 19 de dezembro.

No calendário anterior, a semana pedagógica e o planejamento ocorriam nos dias 7, 8, 11, 12 e 13 de fevereiro. Atendendo a solicitações de melhoria no processo de planejamento das ações pedagógicas e preparação dos professores, as atividades foram divididas nos dois semestres. Com essa alteração de datas foi possível ampliar o período de distribuição de aulas para o ano letivo de 2019, que será de 1º a 9 de fevereiro.