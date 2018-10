Antes da Libertadores, Palmeiras tenta ampliar vantagem no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante do Ceará, às 16h deste domingo (21), no estádio do Pacaembu, o Palmeiras quer dar sequência ao embalo no Brasileiro.

A equipe comandada por Felipão está invicta há 14 rodadas e busca uma nova vitória para tentar se distanciar ainda mais dos concorrentes que disputam a taça.

Atualmente, o time alviverde tem 59 pontos, três a mais que o Inter, segundo colocado, e que vai encarar o Santos na segunda, no Beira-Rio.

Como enfrentará o Boca Juniors na quarta (24), na Argentina, pelas semifinais da Libertadores, é provável que o treinador poupe alguns jogadores, como se acostumou a fazer no Brasileiro.

A principal dúvida está na zaga. Com Gustavo Gómez suspenso, nada impede que ele escale Edu Dracena ao lado de Luan. Mas Felipão costuma trabalhar com duplas para não perder o entrosamento no miolo da defesa. Assim, ele pode optar por Antônio Carlos na posição.

PALMEIRAS

Weverton (Prass); Mayke, Luan, Antônio Carlos (Edu Dracena) e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés), Jean, Lucas Lima e Hyoran; Deyverson. T.: Luiz Felipe Scolari

CEARÁ

Éverson; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson e Calyson; Leandro Carvalho, Juninho Quixadá e Arthur. T.: Lisca

Estádio: Pacaembu, em São Paulo

Horário: 16h deste domingo

Juiz: André Luiz de Freitas Castro (GO)

TV: pay-per-view