Antes de encontro com Putin, Trump diz que relações com a Rússia nunca estiveram piores

Folhapress

MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Ao chegar à Finlândia para seu esperado encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, o americano Donald Trump já deu o tom de como as conversas desta segunda-feira (16) vão se desenrolar, potencialmente desagradando os seus aliados europeus. Nos últimos dias, em Bruxelas e Londres, Trump já havia questionado a Otan (aliança militar ocidental), criticado a União Europeia e humilhado a primeira-ministra britânica, Theresa May.

Em Helsinque, capital finlandesa, ele publicou em uma rede social uma série de tensas mensagens, dizendo, por exemplo, que as relações entre Estados Unidos e Rússia "NUNCA estiveram piores" (com essas maiúsculas).

Coincidindo com o ponto de vista de Putin, Trump avaliou que a deterioração dos laços foi causada pelos "muitos anos de tolice e estupidez americana". O Ministério do Exterior russo curtiu a publicação do presidente na rede social, no que foi entendido nesta manhã com alguma ironia pelos demais usuários da internet.

Trump também culpou as investigações americanas sobre a interferência russa nas eleições de 2016, que ele descreveu como uma "caça às bruxas". Ou seja - eximiu Putin de culpa, atacando em vez disso seu antecessor no cargo, Barack Obama, e desautorizando as instituições formais de sua própria administração.

Trump está fora dos EUA desde a semana passada, e na sexta-feira (13) promotores americanos acusaram 12 russos por roubar documentos do Partido Democrático. Não há expectativa de que o presidente pressione Putin em relação a esse episódio, no entanto.

Como notou o jornal britânico Guardian, Trump deixou ademais de citar em sua mensagem na rede social outros eventos globais que azedaram os laços americanos com a Rússia: a anexação da Crimeia ucraniana por Putin, por exemplo, e as posições conflitantes desses dois países sobre a Síria, o Irã e mesmo a Coreia do Norte.

O encontro está previsto para as 13h locais em Helsinque (às 7h em Brasília), com a intermediação de tradutores -e sob os protestos de grupos contrários às políticas do americano e do russo. Trump e Putin devem fazer uma declaração formal após o fim das conversas.