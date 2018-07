Assisto a palestras motivacionais há mais de dez anos. Foram dezenas de palestras, talvez até centenas, ouvi todo tipo de gente falar, desde os famosos até os desconhecidos, desde os bons até os não tão bons. A maioria deles explora a motivação pessoal por sua maneira de pensar e diz que o mais importante da motivação para a busca do sucesso e da felicidade é definirmos claramente o nosso sonho, ou seja, qual é o nosso objetivo, seja este pessoal, profissional ou familiar. Temos que saber realmente para aonde queremos ir. Sem essa definição clara nós seríamos como um barco sem leme em mar revolto, sem rumo, ou seja, não saberíamos o nosso destino.

Acontece que existe uma parcela bem significativa de pessoas que não sabe ou não consegue definir o que quer, elas simplesmente nunca pensaram em escrever o que querem na agenda pessoal, pregar uma foto na geladeira ou no espelho do banheiro e usar como motivador diário para a realização de um sonho ou objetivo.

Muitas destas pessoas, que jamais definiu um sonho, muitas vezes são bem sucedidas, e conseguem praticamente tudo o que a vida tem de bom para oferecer.

Então qual seria o segredo? Eu não sei se vocês já ouviram falar do “anti-sonho”, que seria o seguinte: você definir o que não quer mais e lutar para que nunca mais tenha que passar por tal situação.

Por exemplo, se você conseguiu comprar o seu primeiro carro, tenho certeza de que fará um esforço enorme para nunca mais voltar a andar a pé ou de ônibus; se você mudou para uma empresa que paga melhor, fará um esforço enorme para não voltar para a que pagava mal; se você sentiu como é bom passar as férias em um bom hotel de frente para o mar, nunca mais vai querer ficar naquela pousada a 10 quadras da praia. É incrível que o medo de passar novamente por uma dificuldade ou um desconforto faz com que a maioria das pessoas alcance o seu sonho, sem nunca perceber que aquele era o sonho.

Se você ainda não conseguiu definir o que quer, então defina o que não quer, talvez seja o caminho mais fácil para chegar lá..........

Um grande abraço, boa semana e Deus te abençoe.

