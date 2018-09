Antigo patrocinador do Santos indicou advogado de Peres em impeachment

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pressionado pela votação do seu processo de impeachment, marcada para sábado (29), o presidente do Santos, José Carlos Peres, passou a ter o empresário Renato Duprat como ponto de apoio da administração.

Peres foi eleito em dezembro de 2017 graças a uma costura de diferentes grupos políticos do clube. Em fevereiro, já estava rachado com o vice, Orlando Rollo.

Duprat foi o responsável por sugerir a Peres a contratação do advogado José Edgard Galvão Machado para defendê-lo no impeachment.

Mas Machado não era estranho ao presidente.

A Folha de S. Paulo mostrou que ele usava em seus documentos o endereço da Hi Talent, empresa de agenciamento de atletas que teve como sócio Ricardo Crivelli contratado por Peres como coordenador das categorias de base.

Crivelli está afastado enquanto a polícia investiga denúncia de abuso sexual contra um menor de idade.

Peres corre risco de impeachment pela acusação de desrespeitar o estatuto do Santos. Ele era sócio da Saga Talent, outra empresa de agenciamento, quando já ocupava a presidência.

Em sua defesa,Peres alega que a companhia existia apenas no papel, jamais deu uma nota fiscal e já foi fechada.

Patrocinador do Santos na década de 1990, quando era dono da Unicór, Renato Duprat tornou-se um agente dos bastidores do futebol, azeitando negociações de atletas e contratos de publicidade.

Sua última ligação visível no esporte foi com o grupo Doyen, que levou ao Santos os jogadores Leandro Damião e Lucas Lima, em 2013.

A influência de Duprat no clube dura alguns meses. Em fevereiro, ele recebeu em sua casa reunião para falar sobre a possível venda do zagueiro Lucas Veríssimo. Estavam presentes assessores de Peres, o próprio presidente e o então executivo de futebol, Gustavo Vieira de Oliveira.

Este se retirou do encontro alegando que tratativas sobre a negociação tinham de acontecer na sede do Santos. Poucas semanas depois, foi demitido. O clube autorizou Nelio Lucas, CEO da Doyen Sports, a oferecer o defensor a times do exterior.

Duprat sugeriu ao presidente o nome do ex-CEO do São Paulo e Figueirense Alexandre Bourgeois para ser executivo de futebol ao lado do ex-volante Renato.

Procurado, Bourgeois disse desconhecer o assunto e que não teria interesse no cargo.

Empresários de futebol afirmaram à reportagem terem tido contato com Duprat nos últimos meses, e ele reconheceu exercer influência sobre o presidente do Santos.

Um dos jogadores indicados foi o zagueiro Gabriel Oliveira, 19, que ficou sem contrato no Vitória. O Santos pagou R$"‚1,5 milhão aos agentes do atleta. Gustavo fez contrato com a Yesport Marketing Esportivo e pagou R$"‚150 mil pela intermediação da ida para o Santos.

A empresa tem como um dos donos Rodrigo Caruso Duprat, filho de Renato.

No último dia 18, José Edgard Galvão Machado abriu mão de fazer a defesa de Peres no impeachment.

Duprat foi procurado pela reportagem, mas não se pronunciou. O Santos não respondeu sobre a influência do empresário no clube.