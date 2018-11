Antimarqueteiro, Bolsonaro contrata empresa de marketing para 2º turno

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O general Hamilton Mourão (PRTB), vice do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), afirmou que a chapa contratou uma empresa de marketing para produzir conteúdo televisivo para a campanha em um possível segundo turno. Bolsonaro costuma se posicionar criticamente e se orgulha de falar que faz sua campanha "sem marqueteiro".

"O segundo turno tem televisão, temos que pensar uma estratégia com isso. Já está contratada uma agência de marketing. É um contra o outro. Vamos mostrar o que foi feito pelos que estão tentando voltar ao governo e vamos tentar mostrar à população que temos mais capacidade", disse Mourão nesta terça-feira (2) ao desembarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Ele ficará na cidade até quinta-feira (4), gravando propagandas eleitorais com candidatos do PRTB.

Atualmente, Bolsonaro conta com oito segundos para falar em cada bloco do horário eleitoral. Em um segundo turno, ele passará a ter cinco minutos por bloco, mesmo tempo do adversário.

Mourão fala em diferenças tecnológicas entre redes sociais e televisão para explicar a contratação da empresa de marketing, cujo nome ele não soube dizer. Segundo ele, a empresa só começará a trabalhar a partir do segundo turno, "se houver".

"Os programas de televisão são diferentes de fazer live para rede social. É outro nível. Tem que ter mais profissionalismo", afirmou, destacando que a campanha tem sido "amadora, mas não no sentido pejorativo. Amadora porque está só começando, é a primeira vez."