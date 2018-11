Antropólogo vence bolsa do IMS para estudar Marc Ferrez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Moreira Salles anunciou na última semana o pesquisador Samuel Leal Barquete como vencedor da primeira edição da Bolsa IMS de Pesquisa em Fotografia, criada com o objetivo de estimular o estudo da história da fotografia brasileira e das obras do acervo do instituição.

Formado em antropologia, Barquete levará adiante o projeto "Tempo, Linha, Encruzilhada. Um Estudo Sociotécnico sobre Fotografia e Modernidade na Obra de Marc Ferrez".

O bolsista, selecionado por uma comissão de três profissionais do IMS, receberá R$ 30 mil. Após a conclusão do projeto, cuja duração máxima é de um ano, deverá apresentar um relatório e um artigo de conclusão do trabalho, além de proferir uma palestra aberta ao público sobre os resultados de sua pesquisa.