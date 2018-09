ANTT ajusta preços da tabela de frete após alta do diesel

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) divulgou nesta quarta-feira (5) tabela com novos preços mínimos de frete. O reajuste médio foi de 5%, a depender do tipo de carga, segundo a agência reguladora.

A alteração ocorre após a alta do preço do diesel. Na semana passada, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) divulgou novos valores do combustível, com alta no preço de venda que varia de 10,5% a 14,4%, a depender da região.

O aumento do diesel é resultado da desvalorização do real frente ao dólar, que também vem pressionando o preço da gasolina. Com a alta, os preços de venda do combustível por refinarias se aproximam do valor cobrado pela Petrobras antes da greve.

A ANTT já havia informado, no último fim de semana, que ajustaria a tabela devido à variação no preço do combustível, de acordo com a lei que determina reajuste na tabela sempre que oscilação no preço do óleo diesel for acima de 10%. O órgão divulgou nota após a circulação de mensagens que diziam que os caminhoneiros poderiam fazer nova paralisação.

A diretoria da ANTT se reuniu nesta terça-feira (4). Ainda não foi divulgada, contudo, decisão sobre o pedido dos caminhoneiros para que a agência reguladora fiscalize o cumprimento da tabela de frete.

A Polícia Federal vai investigar mensagens com informações falsas sobre suposta paralisação de caminhoneiros que circulam pelo WhatsApp desde a madrugada desta segunda-feira (3), segundo o Ministério da Segurança Pública.

O governo argumentou que esse tipo de informação causa transtorno à população, prejuízo para produtores e representa "grave fator de desestabilização e tem grande potencial para provocar desordem pública."