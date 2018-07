Ao comprar no Armazém da Família, Grace Kelly Dalfre economiza R$ 100 por mês

SMCS

Moradora da Rua Valparaiso, no Bacacheri, a dona de casa Grace Kelly Dalfre, 39 anos, vai ao Armazém da Família do Boa Vista, semanalmente, para renovar a despensa com algum gênero alimentício ou item de higiene e limpeza. Cadastrada há dez anos no programa da Prefeitura, ela calcula que economiza, em média, R$ 100 por mês com as compras feitas na unidade. “Se eu fizesse as mesmas compras em um dos supermercados do bairro, eu estaria gastando cerca de R$ 25 a mais toda semana”, avalia a dona de casa, que sempre vai ao armazém com a filha Alana, de 2 anos.

Assim como Grace Kelly, quem tem cadastro nos Armazéns da Família já percebeu no bolso que comprar nos pontos da Prefeitura garante, em média, uma economia de 30% nos gastos com alimentação e produtos de higiene e limpeza. De janeiro a junho deste ano, as 111,6 mil famílias que fizeram compras nas 33 unidades economizaram cerca de R$ 31,8 milhões, segundo estimativas do Setor de Planejamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), responsável pelo programa municipal.

A estimativa de valor economizado, feita pelos técnicos da Smab, tem como base o valor total de venda dos Armazéns da Família no primeiro semestre do ano e a porcentagem média mensal de economia de quem faz compras nas unidades da Prefeitura. O Setor de Análise Econômica da secretaria, responsável pelo Disque Economia, acompanha diariamente os preços dos supermercados da capital e os compara com os valores dos produtos nos Armazéns. De janeiro a junho deste ano, os preços praticados pelas unidades da Prefeitura foram, em média, 31% mais baratos que no varejo.

Mais renda

“O programa está cumprindo sua missão de reduzir o comprometimento da renda dessas famílias com gêneros alimentícios e itens para a casa, pois os gastos seriam 30% maiores se elas tivessem adquirido os produtos no varejo”, comemora Luiz Gusi, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento. Ele lembra que, com a economia feita nas unidades da Prefeitura, as famílias cadastradas podem levar mais diversidade e qualidade à mesa, bem como reduzir outras despesas do dia a dia.

Freguesa do Armazém da Família do Boa Vista, a costureira Lucineia Chiarotti, 67 anos, estima que seu gasto mensal com arroz, feijão, leite, carnes, laticínios, sabão em pó e outros itens, adquiridos na unidade, chega a R$ 250. “Já fiz o comparativo e sei que gastaria 30% a mais se fizesse a mesma compra nos supermercados e mercadinhos. Com o que economizo, compro mais coisas no próprio armazém e também frutas e verduras no Sacolão da Família, na Rua da Cidadania, aqui pertinho”, afirma a moradora do Santa Cândida, que mensalmente também adquire produtos para a mãe, dona Zélia, de 88 anos, também cadastrada no programa.

Diferenciais

Preço, qualidade e variedade são realmente os diferenciais dos Armazéns da Família da Prefeitura, que no dia 1º julho comemoraram 29 anos. “É um programa referência nacional e internacional de acesso à população a alimentos e gêneros de higiene e limpeza com custo acessível, gerando economia para as famílias cadastradas”, salienta o secretário. Ao todo, o programa tem cadastradas 252 mil famílias de Curitiba, com renda de até cinco salários mínimos.

Gusi lembra que as unidades da Prefeitura servem ainda como reguladoras de preços nas regiões onde estão instaladas. Como os Armazéns da Família trabalham com preços, em média, 30% mais baratos que no varejo, o comércio local acaba tendo também que rever margens de lucros e valores dos produtos. “Além disso, os armazéns suprem de alimentos e itens industrializados e processados regiões com pouco comércio, os chamados vazios urbanos”, acrescenta ele.

No ano passado, as 33 unidades ganharam pintura interna nova, além de melhorias da visibilidade dos produtos, com a troca de lâmpadas e identificação nas prateleiras. “Antes da revitalização, a população se deparava com prédios degradados, herança da gestão anterior”, recorda ele.

O secretário ressalta ainda que o programa não se limita a Curitiba. Na Região Metropolitana da capital, 58,1 mil famílias têm acesso aos produtos mais baratos dos Armazéns da Família. Entre as dez cidades da Grande Curitiba conveniadas ao programa, Almirante Tamandaré, Pinhais, São José dos Pinhais, Bocaiúva do Sul, Agudos do Sul e Mandirituba contam com unidades conveniadas próprias (administradas pelos municípios). Já os moradores de Campo Magro, Quatro Barras, Fazenda Rio Grande e Campo Largo podem fazer compras nas 33 unidades de Curitiba.

Como se cadastrar para fazer compras nos Armazéns da Família

O programa Armazém da Família é formado por 33 unidades fixas de abastecimento instaladas em pontos estratégicos da periferia de Curitiba, bairros e terminais de ônibus, onde é feita a comercialização de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza. Na capital, apenas moradores com renda familiar de até cinco salários mínimos e com cartão de acesso podem comprar nos locais.

O cadastramento e a emissão dos cartões devem ser feitos nos núcleos da Smab nas Administrações Regionais localizadas nas Ruas da Cidadania. A renda familiar para quem vive na Região Metropolitana é diferente, de acordo com cada município. O cadastro para os moradores destas cidades é feito em suas prefeituras ou nos armazéns conveniados.