Ao declarar voto, Paes mantém segredo sobre presidenciável e esquece tucana

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), candidato ao governo do Rio de Janeiro, votou na manhã deste domingo (7) e manteve sua neutralidade em relação à disputa presidencial. Além de optar pelo próprio nome, declarou apenas a escolha por César Maia (DEM) para o Senado.

Esqueceu-se de mencionar a outra candidata da chapa estadual ao Senado, Aspásia Camargo (PSDB). Lembrado sobre a tucana e a existência de um segundo voto, afirmou: "Votei na Aspásia também, desculpe".

O esquecimento de Paes revela a ausência do PSDB em sua campanha. O DEM oficialmente apoiou o presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), mas Paes manteve neutralidade alegando ter em sua aliança partidos que apoiam Marina Silva (Rede), Henrique Meirelles (MDB) e José Maria Eymael (DC).

O candidato do DEM não quis apontar qual adversário prefere enfrentar no segundo turno. Ele lidera as pesquisas e, segundo o Datafolha, o segundo lugar é disputado entre o senador Romário (Podemos) e o ex-juiz Wilson Witzel (PSC), que disparou nas intenções de votos nos últimos dias.

"Só falamos sobre segundo turno depois das urnas fechadas. Não sou analista de pesquisa. Fiquei feliz com minha arrancada no primeiro lugar", afirmou ele.